Champions oggi Bayern-Real | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, che si sfidano all'Allianz Arena. La partita si svolge mercoledì 15 aprile e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida europea.

(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena nella sfida di ritorno dei quarti. I bavaresi arrivano dal successo in trasferta per 2-1 nella gara d'andata (reti di Luis Diaz e Harry Kane per i bavaresi e Mbappé per gli spagnoli), risultato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Champions League, oggi i quarti con Real Madrid-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvLa Champions League entra nel vivo con i quarti di finale di andata: oggi martedì 7 aprile 2026 scendono in campo Real Madrid-Bayern Monaco e... Leggi anche: Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla