Champions oggi Bayern Monaco-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi l'Atalanta disputa la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La sfida si gioca mercoledì 18 marzo e vede i bergamaschi confrontarsi con la squadra tedesca. La partita si svolge in Germania e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili vengono annunciate prima dell'inizio dell'incontro.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In Germania, la squadra di Palladino andrà a caccia di un'impresa complicatissima, visto che per la qualificazione ai quarti servirà rimontare la sconfitta per 6-1 rimediata una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Atalanta-Bayern Monaco oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaL’Atalanta all’esame di maturità: oggi, 10 marzo, i nerazzurri scendono in campo a Bergamo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League... Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Tutti gli aggiornamenti su Champions oggi Bayern Monaco Atalanta... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Bayern-Atalanta, probabili: c'è Krstovic, Urbig in porta?; I sogni esistono e vogliamo giocarcela: l’Atalanta sfida la corazzata Bayern | Dove vedere l’ottavo di Champions; Atalanta-Bayern Monaco, l'andata degli ottavi di UEFA Champions League. Dove vedere Bayern-Atalanta oggi in streaming (anche gratis), il ritorno degli ottavi di Champions League 2026I nerazzurri a Monaco di Baviera ripartono dalla pesante sconfitta per 6-1 subita in casa la settimana scorsa. Ecco come seguirla in diretta e rivederla dopo ... gqitalia.it Champions League oggi in TV, dove vedere Barcellona-Newcastle, Liverpool-Galatasaray e le altre partiteLe partite di oggi del ritorno degli ottavi di Champions: Barcellona-Newcastle (ore 18:45), Bayern Monaco-Atalanta (ore 21), Liverpool-Galatasaray (ore ... fanpage.it #Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” x.com Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions, siamo gli unici italiani” - facebook.com facebook