La Champions League prosegue con i quarti di finale di andata. Oggi, martedì 7 aprile 2026, si sfidano il Real Madrid e il Bayern Monaco, mentre si gioca anche Sporting Lisbona contro Arsenal. Le partite si disputano in diverse fasce orarie e saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali dedicati alla competizione. La sfida tra le quattro squadre rappresenta l’inizio della fase a eliminazione diretta della competizione europea.

La Champions League entra nel vivo con i quarti di finale di andata: oggi martedì 7 aprile 2026 scendono in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Dopo l’eliminazione dell’Atalanta negli ottavi, proprio per mano della corazzata bavarese, l’Italia non porta alcuna sua rappresentante nella fase calda della massima competizione europea. Domani le altre due gare, con il derby spagnolo Barcelona-Atletico Madrid e la sfida Psg-Liverpoo l. Il programma completo dei quarti di finale. Martedì 7 aprile Real Madrid-Bayern Monaco. Sporting Lisbona-Arsenal.. Mercoledì 8 aprile Barcelona-Atletico Madrid. Psg-Liverpool.. 8 teams remain? #UCL pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, oggi i quarti con Real Madrid-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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