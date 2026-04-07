Champions League risultati e marcatori | Bayern corsaro a Madrid ok Arsenal

Nella prima serata dei quarti di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Real Madrid, mentre l’Arsenal ha battuto lo Sporting nel finale in casa. I risultati delle partite hanno visto i marcatori delle rispettive gare contribuire ai successi delle squadre ospitanti. Le sfide di andata hanno delineato le prime posizioni per le prossime gare di ritorno.

Si è conclusa la prima serata delle partite di andata dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco che ha trovato una preziosa vittoria sul campo del Real Madrid, mentre l’Arsenal ha vinto nel finale in casa dello Sporting. I risultati e i marcatori di Champions League (Ansa Foto) – calciomercato.it Luis Diaz e Kane hanno regalato la vittoria al club tedesco che ora può guardare con fiducia in ottica qualificazione anche se contro il Real Madrid va sempre preso tutto con le molle. Trova il gol nel finale l’Arsenal che si avvicina a staccare il pass per le semifinali della competizione in vista del ritorno a Londra. Andiamo a vedere risultati e marcatori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Champions League, risultati e marcatori: Bayern corsaro a Madrid, ok Arsenal Risultati Champions League LIVE: si parte con i quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Arsenaldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati e marcatori Champions League: Real, PSG e Arsenal agli ottaviTermina agli ottavi di finale l’avventura in Champions League del Manchester City, eliminato dal Real Madrid che arriva ai quarti di finale. Temi più discussi: Classifica marcatrici Women's Champions League: Alessia Russo davanti a Pernille Harder e Ewa Pajor; Women’s Champions League – Risultati gare di ritorno dei quarti di finale; Champions League, svolta storica: cambia l'orario della finale, tutti i dettagli sulla partita di Budapest che assegnerà il trofeo; UEFA Champions League 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie. Champions League. Quarti di finale, ora in campo Real Madrid-Bayern e Sporting-ArsenalAl via i quarti di finale La Champions entra nel vivo della fase finale. Ma non parla più italiano: ormai i club di Serie A la guardano solo da spettatori. Però resta il principale torneo europeo e di ... msn.com I risultati del 7 aprile 2026: quarti di Champions LeagueQuesta sera in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting CP-Arsenal, posticipo in Championship. Successo dell'Argentinos Juniors e dell'Instituto in Argentina ... calciomagazine.net Nell’andata dei quarti di Champions League la squadra di Kompany offre una grande prova di forza in Spagna. Non basta il gol nel finale di Mbappé per rimettere in piedi i Blancos - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com