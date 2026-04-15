Champions League Real Madrid furioso con l’arbitro | il Bayern fa festa e va in semifinale

Il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid e si è qualificato per la semifinale di Champions League, in una partita caratterizzata da molte emozioni. Il risultato finale ha visto i tedeschi prevalere sui madrileni, che ora devono affrontare l’eliminazione. La partita ha suscitato molte reazioni, con il Real Madrid che si è mostrato molto insoddisfatto riguardo alle decisioni arbitrali prese durante l’incontro.

Successo pirotecnico del Bayern Monaco sul Real Madrid e i bavaresi volano in semifinale di Champions League. All’Allianz Arena la formazione di Kompany si impone 4-3 nel ritorno dei quarti e bissano il successo ottenuto all’andata al Bernabeu (2-1), eliminando i Blancos che si illudono con la rete di Arda Guler dopo pochi secondi dal via su errore di Neuer. Pavlovic replica prontamente (6’), ma Guler va ancora a segno su punizione (29’). Kane pareggia i conti (38’) ma Mbappé riporta avanti il Real prima dell’intervallo (43’). Nel finale della ripresa i Blancos restano in dieci per l’espulsione di Camavinga e poco dopo Luis Diaz firma il 3-3 (89?).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, Real Madrid furioso con l’arbitro: il Bayern fa festa e va in semifinale Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: un folle Bayern Monaco Real Madrid finisce 4-3, l’Arsenal fa 0-0 con lo Sporting Lisbona e passadi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Champions League, oggi i quarti con Real Madrid-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvLa Champions League entra nel vivo con i quarti di finale di andata: oggi martedì 7 aprile 2026 scendono in campo Real Madrid-Bayern Monaco e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions; Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Bayern Monaco-Real Madrid: probabili formazioni, quando e dove vederla; Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real. Champions League, Real Madrid furioso con l’arbitro: il Bayern fa festa e va in semifinaleL’Arsenal accede alle semifinali di Champions League. All’Emirates Stadium i Gunners chiudono sullo 0-0 il ritorno dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona e avanzano grazie al successo per 1-0 ... lapresse.it Champions: 4-3 al Real Madrid, Bayern Monaco in semifinale(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il Bayern Monaco si qualifica per le semifinali di Champions League, battendo 4-3 con il Real Madrid nella gara di ... sport.tiscali.it Bayern Monaco-Real Madrid ha con sé qualcosa di storico: per la prima volta nella storia, i Blancos non schierano in Champions League dal 1’ un giocatore convocabile dalla Spagna #DiMarzio - facebook.com facebook Vini Mbappé Los Blancos come alive on Champions League nights Stream #UCL on DStv: tinyurl.com/4wrtdwtb x.com