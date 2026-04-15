Champions League oggi il ritorno dei quarti Bayern Monaco-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi si gioca il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, in programma all’Allianz Arena. La partita si svolge mercoledì 15 aprile e sarà trasmessa in diretta televisiva. Si conosceranno le formazioni probabili prima dell’inizio dell’incontro.

Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Real Madrid è ospite del Bayern Monaco all’Allianz Arena nel match di ritorno dei quarti di finale. Una partita tutta in salita per i Blancos, con i bavaresi forti del successo in trasferta per 1-2. Un risultato che obbliga Kylian Mbappé e compagni a una partita offensiva e improntata all’attacco per cercare la rimonta. Contemporaneamente in campo anche Arsenal-Sporting Lisbona, con i Gunners usciti vincitori all’andata grazie alla rete di Kai Havertz nel recupero.? ¡A POR LA REMONTADA! pic.twitter.compV2puxc0bH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026 Bayern Monaco-Real Madrid: orario e dove vederla in tv.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, oggi il ritorno dei quarti Bayern Monaco-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Notizie correlate Champions League, oggi i quarti con Real Madrid-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvLa Champions League entra nel vivo con i quarti di finale di andata: oggi martedì 7 aprile 2026 scendono in campo Real Madrid-Bayern Monaco e... Leggi anche: Real Madrid vs Bayern Monaco, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti; Ritorno quarti di finale di Champions League: formazioni ufficiali e probabili formazioni; Champions League – Risultati delle gare d’andata dei quarti di finale; Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV. Champions, oggi Bayern-Real: orario, probabili formazioni e dove vederla(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid ... cremonaoggi.it Pronostici Champions League | Previsioni e quote sulle partite (ritorno quarti, oggi 15 aprile 2026)Pronostici Champions League, mercoledì 15 aprile 2026: previsioni e quote sulle partite di ritorno dei quarti di finale che si giocano oggi. ilsussidiario.net Uefa Champions League: Quarti di Finale, il ritorno. A giocarsi un posto in semifinale Arsenal e Sporting Cp. Non perderti la diretta del match questa sera alle 21:00 su Tv8. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com facebook Champions League, PSG in semifinale: doppietta di Dembélé ad Anfield e Liverpool eliminato x.com