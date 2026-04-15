Champions League oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta

Oggi si giocano due partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Bayern Monaco affronta il Real Madrid, mentre l’Arsenal sfida il Sporting. Entrambe le gare sono decisive per determinare quali squadre accederanno ai quarti di finale della competizione europea. Le partite sono in programma nel tardo pomeriggio e saranno trasmesse in diretta. I risultati di oggi definiranno il percorso delle squadre in questa fase del torneo.

(Adnkronos) – Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena, mentre l'Arsenal se la vedrà in casa con lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. I bavaresi ripartono dal 2-1 rifilato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Champions League Quarterfinals Leg 2 PREDICTIONS Notizie correlate Diretta gol Champions League LIVE: alle 21 in campo Bayern Monaco Real Madrid e Arsenal SportingMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con... Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Real Madrid Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Champions; Real Madrid-Bayern Monaco oggi quarti Champions. Orario, formazioni, dove vederla in tv e streaming; Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv; Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori. Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta(Adnkronos) - Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all'Allianz Arena, mentre l'Arsenal se la vedrà in casa con lo Sporting Lisb ... startupbusiness.it Bayern Monaco-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVEIl Bayern Monaco ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: all'andata i bavaresi si erano imposti per 2-1 al Bernabeu: segui la diretta della partita su ... corrieredellosport.it -Bayern Monaco-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVE facebook -Bayern Monaco-Real Madrid diretta #ChampionsLeague: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVE x.com