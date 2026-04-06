Sporting Lisbona-Arsenal andata quarti Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lunedì si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale di Champions League 20252026 tra Sporting Lisbona e Arsenal. La partita si svolge in Portogallo e rappresenta un passaggio importante nel percorso ad eliminazione diretta della competizione. Le due squadre si preparano a sfidarsi con le formazioni titolari, in un match che potrà influenzare le sorti della qualificazione alle semifinali. L’evento sarà trasmesso in diretta su alcune piattaforme sportive e canali televisivi.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 20252026. I portoghesi sognano l’impresa, mentre gli inglesi puntano all’accoppiata campionato-coppa. Sporting Lisbona-Arsenal si giocherà martedì 7 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Alvalalde SPORTING LISBONA-ARSENAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver chiuso la fase campionato al settimo posto, con 16 punti all’attivo, frutto di cinque vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, i lusitani si sono resi protagonisti di una storica rimonta negli ottavi. Dopo il pesante 3-0 rimediato in Norvegia contro il Bodo Glimt, la squadra di Borges ha centrato il miracoloso ribaltone al ritorno, con un netto e perentorio 5-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sporting Lisbona-Arsenal, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Bodo Glimt-Sporting Lisbona, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Lisbona-Bodo Glimt, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: Andata quarti di finale Champions League: Sporting CP - Arsenal, storia della partita; Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions League, Sporting Lisbona-Arsenal: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Champions League, svolta storica per la finale: cosa cambia. Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioniSporting e Arsenal, inserite nella stessa parte di tabellone di Barcellona e Atletico Madrid, si affrontano nella partita d'andata dei quarti di finale. goal.com Pronostico Sporting Lisbona vs Arsenal – 7 Aprile 2026La sfida di UEFA Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal è in programma il 7 Aprile 2026 alle 21:00 nello stadio N/D. Un appuntamento di alto profilo, ... news-sports.it Disponibile da questa sera la SCR dedicata a Eberechi Eze versione Road to the Final! Ecco come sarebbe la sua cards con i possibili futuri upgrades! Primo match martedì 07 aprile in casa dello Sporting Lisbona! Quanto andrà avanti l'Arsenal in UEFA Cha facebook