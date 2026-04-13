Arsenal-Sporting Lisbona ritorno quarti di finale Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 20252026 si disputa tra la squadra inglese e quella portoghese. Nella sfida precedente, l'inglese ha conquistato un vantaggio di una rete, lasciando gli avversari con l’obiettivo di recuperare durante questa partita. La gara si svolge in un orario specifico e sarà visibile su diversi canali televisivi e piattaforme di streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 20252026. Il vantaggio di una rete ottenuto all’andata mette gli inglesi in una posizione di vantaggio, ma i lusitani sognano la rimonta per centrare una storica semifinale. Arsenal-Sporting Lisbona si giocherà mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 21 presso l’Arsenal Stadium ARSENAL-SPORTING LISBONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Gunners possano rendere memorabile la loro stagione, dopo anni di occasioni perse, avendo avuto la forza di arrivare fino alla fine sia in campionato, dove occupano la vetta della classifica, che in Champions League. La squadra di Arteta ha fin quì disputato una competizione continentale in modo perfetto, con 0tto vittorie su otto nella fase a campionato, e la qualificazione ai quarti, dopo aver eliminato agevolmente il Bayer agli ottavi.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Arsenal-Sporting Lisbona, ritorno quarti di finale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Lisbona-Arsenal, andata quarti Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sporting Lisbona-Bodo Glimt, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla