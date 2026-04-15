Champions League | Barcellona beffato Atletico in semifinale

Nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, il Barcellona ha battuto l’Atletico Madrid 2-1 in casa, ma il risultato complessivo di 3-2 favorisce la squadra di Madrid, che si qualifica per le semifinali. La partita si è giocata allo stadio Metropolitano, con i catalani che hanno cercato di ribaltare l’esito dell’andata, senza riuscirci.

Al Metropolitano il Barcellona vince 2-1 sognando l’impresa, ma non basta. Il risultato complessivo di 3-2 consente alla squadra del Cholo Simeone di passare il turno e volare in semifinale. I blaugrana iniziano la sfida in modo molto aggressivo, trovando subito la rete e poi il raddoppio. Ma la reazione dei Colchoneros non si fa attendere: il gol di Lookman cambia l’andamento della partita, spegnendo definitivamente le speranze del Barça. Novanta minuti di emozioni. Questo match mette a confronto due filosofie di gioco differenti: il Barcellona di Flick punta al controllo delle azioni offensive attraverso rapide verticalizzazioni, ad una linea difensiva altissima vicina alla metà campo per schiacciare l’avversario.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Champions League: Barcellona beffato, Atletico in semifinale PERDIO el BARCELONA 2 a 0 frente al ATLETICO MADRID en el CAMP NOU Notizie correlate Calcio, Atletico Madrid e PSG in semifinale di Champions League: non basta Lamine Yamal al BarcellonaLa serata di Champions League ha emesso i propri verdetti e delineato le prime due semifinaliste, al termine di sfide intense e ricche di snodi... Atletico Madrid Barcellona 1-2, sconfitta dolce per i ragazzi di Simeone! I Colchoneros volano in semifinale di Champions LeagueMercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Atletico Madrid-Barcellona, le pagelle dei quarti di Champions LeagueL'Atletico Madrid perde 1-2 in casa contro il Barcellona, ma si qualifica per le semifinali di Champions League (sfiderà la vincente di Arsenal-Sporting) grazie al successo della scorsa settimana al C ... sport.sky.it Lookman spegne i sogni di rimonta del Barcellona, Atletico battuto ma in semifinaleIl Barcellona ci prova e vince al Metropolitano, ma a conquistare la semifinale di Champions League è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Gli uomini di Flick vincono 2-1 in trasferta, ma i Colchonero ... msn.com