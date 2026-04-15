Champions in TV dove vedere Bayern-Real Madrid e Arsenal-Sporting oggi | orari e canali delle partite
Oggi si disputano due partite di quarti di finale di Champions League: Bayern Monaco contro Real Madrid e Arsenal contro Sporting. Le gare sono trasmesse sui canali televisivi dedicati alla copertura sportiva e iniziano rispettivamente alle ore 21:00. Gli incontri si svolgono negli stadi delle squadre di casa e vedono in campo alcune delle principali formazioni europee. La competizione si avvicina alle fasi decisive con le partite di ritorno.
Il ritorno dei quarti di finale di Champions, le partite di oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting. Gli orari e dove vederle in tv su Sky Sport, NOW, Amazon e in chiaro su TV8.🔗 Leggi su Fanpage.it
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