Champions in TV dove vedere Bayern-Real Madrid e Arsenal-Sporting oggi | orari e canali delle partite

Oggi si disputano due partite di quarti di finale di Champions League: Bayern Monaco contro Real Madrid e Arsenal contro Sporting. Le gare sono trasmesse sui canali televisivi dedicati alla copertura sportiva e iniziano rispettivamente alle ore 21:00. Gli incontri si svolgono negli stadi delle squadre di casa e vedono in campo alcune delle principali formazioni europee. La competizione si avvicina alle fasi decisive con le partite di ritorno.