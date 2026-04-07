Partite Champions oggi in TV dove vedere Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal stasera | orari e canali

Oggi si disputano le partite di andata dei quarti di finale della Champions League. Le gare in programma sono Real Madrid contro Bayern Monaco e Sporting Lisbona contro Arsenal. Le partite si svolgono martedì 7 aprile e saranno trasmesse in televisione. Gli orari di inizio e i canali di trasmissione variano a seconda della regione e del servizio di streaming utilizzato.

Al via le partite d'andata valide per i quarti di Champions League. Oggi, martedì 7 aprile, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite dei quarti di Champions in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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