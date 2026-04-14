Partite Champions oggi in TV dove vedere Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG | orari e canali

Oggi si disputano i quarti di finale di Champions League con due partite in programma. L'Atletico Madrid affronta il Barcellona in casa, mentre il Liverpool riceve il Paris Saint-Germain. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva e i fan possono seguire gli incontri sui canali dedicati, con orari e dettagli disponibili per ciascuna partita.