Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, si disputano due incontri decisivi per la qualificazione alle semifinali. Da un lato, l'Atletico affronta il Barcellona, dall’altra, il Liverpool sfida il Paris Saint-Germain. Le partite rappresentano un passaggio fondamentale per le squadre coinvolte, con le sfide che si giocano sul campo per conquistare un posto tra le quattro migliori d’Europa.

La UEFA Champions Leagueentra nel vivo con due sfide decisive per l’accesso alle semifinali. Questa sera occhi puntati su Madrid e Liverpool, dove si giocano due ritorni ad altissima tensione. Al Wanda Metropolitano, l’Atlético Madrid ospita il Barcellona nel derby iberico. Si riparte dal 2-0 dell’andata in favore dei colchoneros, firmato da Alvarez e Sorloth, un vantaggio importante che la squadra di Diego Simeone cercherà di difendere davanti al proprio pubblico. Il Barcellona di Hansi Flick è chiamato all’impresa. Servirà una prestazione perfetta per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione. In attacco, occhi puntati su Robert Lewandowski e sul talento di Lamine Yamal, chiamati a guidare la rimonta.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions League, Atletico-Barça e Liverpool-PSG per un posto in semifinale

Champions League QF PREDICTIONS Real Madrid vs Bayern, Barca vs Atletico, PSG vs Liverpool & MORE!

ALLE 21 ATLETICO MADRID contro i BLAUGRANA E LIVERPOOL-PSG. Champions, il Barça sogna la rimontaEntra nel vivo la Champions League con le prime gare di ritorno dei quarti, che si completeranno domani sera.

Champions League, notte di quarti: Barcellona-Atletico e PSG-Liverpool accendono l’EuropaDoppio big match nell’andata dei quarti di finale: spettacolo al Camp Nou e al Parco dei Principi.