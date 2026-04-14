Stasera si disputano le prime partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League, con l’Atletico Madrid che sfida i Blaugrana e il confronto tra Liverpool e PSG. Le gare si giocano alle 21 e rappresentano il secondo atto delle sfide eliminate, con le squadre che cercano di consolidare i vantaggi o recuperare il risultato negativo dell’andata. Le sfide proseguiranno domani con le altre partite di ritorno.

Entra nel vivo la Champions League con le prime gare di ritorno dei quarti, che si completeranno domani sera. Stasera alle 21 il campo caldo è quello di Madrid, sponda Atletico: il gruppo di Simeone è passato all’andata sul campo del Barcellona per 2-0 ma i blaugrana sono in forma, hanno vinto 4-1 il derby con l’Espanyol nella Liga e in Coppa del Re hanno già sfiorato la grande rimonta contro i Colchoneros (4-0 all’andata per i biancorossi, poi 3-0 al ritorno con supplementari sfiorati), e l’Atletico, quarto in Liga, è reduce dal ko a Siviglia in una partita nella quale però hanno giocato le riserve. L’altra sfida di stasera è Liverpool - PSG, all’andata hanno vinto i campioni in carica di Luis Enrique per 2-0.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - ALLE 21 ATLETICO MADRID contro i BLAUGRANA E LIVERPOOL-PSG. Champions, il Barça sogna la rimonta

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Un inizio di stagione dominante. Primo in campionato. Primissimo in Champions League. Grazie anche ad un mercato in cui sono stati spesi quasi 200 milioni di euro. Poi, però, è iniziato il lento declino. Perché sì, la squadra è ancora imbattuta in campionato. - facebook.com facebook