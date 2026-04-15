Champions | Bayern e Arsenal in semifinale Eliminati Real Madrid e Sporting Lisbona

Nella fase a eliminazione diretta della Champions League, il Bayern Monaco ha battuto il Real Madrid e si è qualificato per le semifinali. Contestualmente, il Sporting Lisbona è stato eliminato, mentre l'Arsenal ha superato un altro avversario per raggiungere la stessa fase. I risultati consentono a entrambe le squadre inglesi e alla formazione tedesca di proseguire il cammino nella competizione.

MONACO – Successo pirotecnico del Bayern Monaco sul Real Madrid e i bavaresi volano in semifinale di Champions League. Dove affronteranno il Paris Saint Germain. All’Allianz Arena la formazione di Kompany si impone 4-3 nel ritorno dei quarti e bissano il successo ottenuto all’andata al Bernabeu (2-1), eliminando i Blancos che si illudono con la rete di Arda Guler dopo pochi secondi dal via su errore di Neuer. Pavlovic replica prontamente (6’), ma Guler va ancora a segno su punizione (29’). Kane pareggia i conti (38’) ma Mbappé riporta avanti il Real prima dell’intervallo (43’). Nel finale della ripresa i Blancos restano in dieci per l’espulsione di Camavinga e poco dopo Luis Diaz firma il 3-3 (89').🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Champions: Bayern e Arsenal in semifinale. Eliminati Real Madrid e Sporting Lisbona Bodo Glimt's Epic Champions League Journ #trending #luke #shortfeed #facts Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: Bayern Monaco Real Madrid 2-3, Arsenal Sporting Lisbona 0-0di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: un folle Bayern Monaco Real Madrid finisce 4-3, l’Arsenal fa 0-0 con lo Sporting Lisbona e passadi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Real Madrid-Bayern e Sporting-Arsenal: dove vedere i quarti di Champions League in diretta tv; Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal dei quarti di Champions League in tv e streaming; Psg e Atletico Madrid volano in semifinale; Real-Bayern, moviola: regolare il gol di Diaz, non c’è mano. Dubbi sul rigore non dato a Vinicius. Champions: il Bayern elimina il Real dopo un match stellare, blancos furiosi con l’arbitro. Arsenal okIl Bayern Monaco ha eliminato il Real Madrid al termine di un match spettacolare giocato all’Allianz Arena. I campioni di Germania hanno battuto i blancos 4-3 (con polemiche arbitrali) e si sono quali ... sportal.it Champions League: Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid, l’Arsenal vola in semifinaleIl Real Madrid esce sconfitto per 4-3 dal match contro il Bayern Monaco, non riuscendo ad accedere al turno successivo. Un incontro pieno di colpi di scena, risolto nel finale dai tedeschi. ilovepalermocalcio.com UFFICIALI I PRIMI VERDETTI DELLA #CHAMPIONSLEAGUE Passano ai quarti Real Madrid, Psg e Arsenal Eliminati Manchester City, Chelsea e Bayer Leverkusen #Calcionews24 x.com Real Madrid eliminato dal Bayern Monaco e furioso per il rosso a Camavinga: arbitro accerchiato, espulso Guler facebook