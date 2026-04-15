Cesena sette giovani indagati | filmati di stupri e droga sequestrata

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena, sette giovani tra i 19 e i 25 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che sono stati sequestrati filmati che mostrano atti di violenza sessuale e droga. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare i fatti avvenuti all’inizio di aprile. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse persone tra i giovani segnalati.

Sette giovani tra i 19 e i 25 anni sono finiti sotto la lente delle autorità di Cesena a seguito di una serie di gravi violenze sessuali avvenute all’inizio di aprile. La vittima, che si trovava in una dimora presso conoscenti, è stata aggredita in un momento di vulnerabilità causato dall’uso di sostanze stupefacenti; le percosse subite dalla ragazza hanno richiesto circa dieci giorni di guarigione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì e condotte dai carabinieri locali, hanno rivelato che gli abusi sono stati anche registrati tramite dispositivi cellulari. L’operazione dei carabinieri e il sequestro di materiale illegale. Il 10 aprile, l’attività investigativa ha portato a una serie di controlli sul territorio con l’impiego del Nucleo cinofili di Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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