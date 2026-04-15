Cesena abusata e filmata a casa di amici | sette indagati

Sette persone sono state messe sotto indagine dopo che una donna ha denunciato di essere stata abusata e filmata mentre si trovava a casa di amici. La vittima ha riferito di aver subito due episodi di violenza sessuale di gruppo in quella stessa abitazione. Le indagini sono state avviate per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili.

Avrebbero abusato di una ragazza ed effettuato anche riprese video con i cellulari. Sette giovani, tra i 19 e i 25 anni, sono stati perquisiti dai carabinieri della Compagnia di Cesena, perché ritenuti responsabili di due episodi di violenza sessuale. Tutto nasce da una denuncia presentata dalla presunta vittima. Una sera dei primi di aprile, mentre si trovava in casa di conoscenti, in uno stato di alterazione per l'uso di sostanze, la ragazza sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali di gruppo a seguito dei quali ha riportato lesioni. Uno dei sette, un 23enne, è stato arrestato per altri reati, tra cui detenzione di droga....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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