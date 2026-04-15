Sette persone sono state messe sotto indagine a Cesena nell'ambito di un'inchiesta riguardante due episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. I carabinieri, su incarico della Procura di Forlì, stanno indagando su fatti avvenuti recentemente, che includono anche la registrazione di filmati relativi alle aggressioni. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

AGI - Due possibili episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza sono al centro di un' indagine dei carabinieri di Cesena, coordinata dalla Procura di Forlì. Le indagini dei carabinieri di Cesena . I fatti risalgono ai primi di aprile, quando la vittima, ospite in casa di conoscenti, per gli investigatori è stata costretta a subire abusi approfittando di uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze. Sette giovani indagati . La ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in circa dieci giorni; gli episodi sarebbero stati anche ripresi con telefoni cellulari. Dall’attività investigativa, che ha portato a individuare e denunciare sette ragazzi tra i 19 e i 25 anni, sono scattate perquisizioni eseguite il 10 aprile con il supporto del Nucleo cinofili di Bologna.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Abusano di una ragazza e filmano la violenza, sette indagati a Cesena

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