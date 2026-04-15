Abusano di una ragazza e filmano la violenza sette indagati a Cesena

Da agi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono state messe sotto indagine a Cesena nell'ambito di un'inchiesta riguardante due episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. I carabinieri, su incarico della Procura di Forlì, stanno indagando su fatti avvenuti recentemente, che includono anche la registrazione di filmati relativi alle aggressioni. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

AGI - Due possibili episodi di  violenza sessuale di gruppo  ai danni di una  ragazza  sono al centro di un' indagine  dei  carabinieri di Cesena, coordinata dalla  Procura di Forlì. Le indagini dei carabinieri di Cesena . I fatti risalgono ai primi di aprile, quando la  vittima, ospite in casa di conoscenti, per gli investigatori è stata costretta a subire  abusi  approfittando di uno stato di  alterazione  dovuto all’assunzione di  sostanze. Sette giovani indagati . La ragazza ha riportato  lesioni  giudicate guaribili in circa dieci giorni; gli episodi sarebbero stati anche ripresi con  telefoni cellulari. Dall’attività investigativa, che ha portato a individuare e denunciare  sette ragazzi  tra i 19 e i 25 anni, sono scattate  perquisizioni  eseguite il 10 aprile con il supporto del  Nucleo cinofili di Bologna.🔗 Leggi su Agi.it

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