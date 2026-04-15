A Cesena, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 23 anni in seguito a un’indagine condotta dalla Procura di Forlì. Durante l’operazione sono stati perquisiti altri sei soggetti, tutti coinvolti in un episodio di violenza sessuale di gruppo verificatosi nei primi giorni di aprile. L’arresto e le perquisizioni sono state effettuate nel quadro di un’indagine volta a fare luce sui fatti.

Un’indagine della Procura di Forlì ha portato all’arresto di un ventitreenne a Cesena e alla perquisizione di altri sei soggetti, coinvolti in una violenza sessuale di gruppo avvenuta nei primi giorni di aprile. L’episodio, aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti e dalla ripresa video dei fatti, ha scatenato un operativo coordinato dai Carabinieri che ha permesso di sequestrare droghe, armi e dispositivi elettronici. Tutto è iniziato con la denuncia di una giovane donna che, all’inizio del mese scorso, si era recata presso l’abitazione di alcuni conoscenti. In quel contesto, la vittima è stata costretta a subire atti sessuali da parte di più individui, approfittando del suo stato di alterazione causato dall’assunzione di droghe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, raid dei Carabinieri: arrestato 23enne per stupri di gruppo

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