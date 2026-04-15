Certificazioni informatiche nelle GPS 2026 ricerca con codice fiscale su Accredia
L'Ufficio Scolastico di Taranto ha inviato una nota alle scuole polo incaricate di valutare le domande relative alle certificazioni informatiche nelle GPS 202628. La comunicazione riguarda le procedure di verifica delle certificazioni, che devono essere presentate entro il 16 marzo 2026. È possibile consultare il codice fiscale attraverso il sistema di ricerca di Accredia, l'ente che rilascia le certificazioni.
Valutazione delle certificazioni informatiche nelle GPS 202628: indicazioni dell'Ufficio Scolastico di Taranto nella nota inoltrata alle scuole polo, deputate alla valutazione delle domande presentate entro il 16 marzo 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Ancora puoi ottenere 4 punti in GPS con le Certificazioni informatiche riconosciute Accredia: Sconti dedicati ai lettori di OrizzonteScuolaIn vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS 2026), le certificazioni informatiche riconosciute Accredia...
Certificazioni informatiche e punti in GPS, varranno solo quelle Accredia. Offerta a tempo limitatoImportante novità proviene dal tavolo ministeriale sull’aggiornamento delle graduatorie GPS.