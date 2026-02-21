Certificazioni informatiche e punti in GPS varranno solo quelle Accredia Offerta a tempo limitato
Il Ministero ha deciso di considerare solo le certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati da Accredia, influenzando così i punteggi nelle graduatorie GPS. Questa scelta, annunciata durante un incontro con i sindacati, mira a garantire maggiore affidabilità e standardizzazione. Le certificazioni valide dovranno rispettare i requisiti europei DigComp 2, creando una nuova fase per chi desidera aggiornare le proprie qualifiche. La misura sarà valida solo per un periodo limitato.
Importante novità proviene dal tavolo ministeriale sull'aggiornamento delle graduatorie GPS. Infatti, secondo i report sindacali, il Ministero valuterà soltanto le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditate da Accredia e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEDU.
