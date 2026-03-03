Ancora puoi ottenere 4 punti in GPS con le Certificazioni informatiche riconosciute Accredia | Sconti dedicati ai lettori di OrizzonteScuola
Per le certificazioni informatiche riconosciute da Accredia, è ancora possibile ottenere fino a 4 punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS 2026). Questa opportunità offre ai candidati uno strumento importante per migliorare il punteggio, con sconti dedicati ai lettori di OrizzonteScuola. L’aggiornamento delle GPS si avvicina e le certificazioni rappresentano un elemento chiave nel calcolo del punteggio.
In vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS 2026), le certificazioni informatiche riconosciute Accredia rappresentano uno degli strumenti più strategici per incrementare il punteggio. Nel sistema delle graduatorie, anche uno o due punti possono incidere in modo determinante sull’assegnazione di una supplenza. Per questo motivo sempre più docenti stanno completando il proprio profilo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Certificazioni informatiche e punti in GPS, varranno solo quelle Accredia. Offerta a tempo limitatoImportante novità proviene dal tavolo ministeriale sull’aggiornamento delle graduatorie GPS.
Buongiorno a tutti. Sono una docente di scienze motorie, in questi giorni sto compilando l'aggiornamento delle GPS ma ho un problema per quanto riguarda l'inserimento in 2 fascia EEEM: non capisco su quale voce devo caricare le "vecchie" certificazioni info - facebook.com facebook
