Ceo Meeting Consorzio Elis aziende e istituzioni si confrontano su longevità professionale

Durante il recente CEO Meeting del Consorzio Elis, aziende e istituzioni hanno discusso della presenza di lavoratori con più di 50 anni nel mercato del lavoro. Attualmente, nel paese, ci sono circa 9,2 milioni di persone in questa fascia di età, rendendola la più numerosa tra le categorie di lavoratori. L'incontro ha visto confronti sui numeri e le caratteristiche di questa quota di lavoratori.

(Adnkronos) – Il numero di lavoratori con 50 e più anni ha raggiunto nel nostro Paese i 9,2 milioni e rappresenta il gruppo più numeroso che popola il mercato del lavoro. In contesti aziendali dove ormai convivono fino a quattro differenti generazioni, le sfide della trasformazione demografica investono il mondo del lavoro anche dal punto di vista del dialogo tra lavoratori senior e junior. Una relazione non sempre facile tra culture, linguaggi e livelli di digitalizzazione differenti, nella quale rientra anche la necessità di supportare il trasferimento di competenze tra chi si avvicina alla pensione e chi deve raccoglierne il testimone. In...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Roma, aziende e istituzioni si confrontano sul tema della longevità professionaleSono stati presentati oggi a Roma, davanti ai vertici di 140 aziende del Consorzio Elis, i primi risultati del progetto Generazione Talenti. Longevità ed economia, Bonifacio Moroni nominato Ceo Global Guild LivingMentre l’Italia invecchia e l’obiettivo è quello di una longevità sana, Guild Living annuncia la nomina di Bonifacio Moroni come Ceo Global. Tutti gli aggiornamenti Consorzio Elis, inaugurato al CEO Meeting il nuovo Semestre di PresidenzaAffaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell’economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ... affaritaliani.it Consorzio ELIS, Silvia Rovere (Poste Italiane) al timone del prossimo semestreRoma, 11 aprile 2025 – Guidare il cambiamento mettendo le persone al centro: è questo l’obiettivo con cui Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, apre il suo semestre alla guida del Consorzio ... ilrestodelcarlino.it