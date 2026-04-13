Longevità ed economia Bonifacio Moroni nominato Ceo Global Guild Living

Un nuovo nome guida le strategie di Guild Living, azienda attiva nel settore della longevità e dell’economia legata all’invecchiamento. È stato annunciato che Bonifacio Moroni assumerà il ruolo di amministratore delegato globale. La nomina avviene in un momento in cui il Paese si trova ad affrontare un aumento della popolazione anziana e una crescente attenzione alla qualità della vita in età avanzata.

Mentre l’Italia invecchia e l’obiettivo è quello di una longevità sana, Guild Living annuncia la nomina di Bonifacio Moroni come Ceo Global. Moroni porta nella società specializzata nell’abitare e rivolta ai senior, un’esperienza costruita tra healthcare, insurance e consulenza strategica. Dopo le esperienze in Accenture e Axa Italia, ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer presso la Casa di Cura La Madonnina, per poi diventare Ceo di Smart Clinic. In seguito, è stato direttore per l’area di Bologna del Gruppo San Donato. Le priorità del nuovo Ceo di Guild Living. “Sono felice di iniziare questo percorso. La vera sfida oggi non è vivere più a lungo, ma vivere meglio più a lungo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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