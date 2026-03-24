Centrosinistra Conte accelera su primarie e programma partecipato

Giuseppe Conte sta portando avanti un’intensa campagna politica, partecipando a numerose interviste e incontri pubblici. Ha annunciato l’intenzione di accelerare le primarie e ha presentato un programma che coinvolge attivamente i cittadini. Le sue iniziative si concentrano sulla promozione di un processo di partecipazione più diretto nelle scelte politiche del centrosinistra.

Roma, 24 mar. (askanews) – È un Giuseppe Conte iperattivo, presenzialista, in tour fra interviste sui quotidiani e studi televisivi, quello che, appena chiuse le urne e certificata la vittoria del No nel referendum sulla giustizia, ha riaperto la partita delle primarie, giocando un po’ d’anticipo sui partner del “campo progressista”. Ma negli ambienti del M5S non accettano di buon grado i mugugni che filtrano nei corridoi parlamentari: “Se il Pd parla di primarie e noi stiamo zitti, sbagliamo noi. Se a parlare di primarie è Conte, siamo sempre noi quelli sbagliati”, taglia corto una fonte parlamentare qualificata. Del resto, non può essere il Pd, partito che di questo strumento ha fatto quasi un simbolo identitario, a negarlo oggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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