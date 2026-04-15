Centrosinistra Conte | Primarie? Costruiamo programma condiviso non partiamo da zero E Schlein annuisce

Durante la prima presentazione aperta al pubblico del suo nuovo libro a Roma, Giuseppe Conte ha sottolineato che nel campo largo del centrosinistra l’obiettivo non è partire da zero, ma costruire un programma condiviso. La leader del partito alleato ha ascoltato con attenzione e ha annuito, confermando l’intenzione di collaborare. Tra i presenti si sono notate prove di complicità tra i due, mentre si discute di possibili strategie future.

Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte “Una nuova primavera” a Roma. In prima fila tutti i leader del campo largo: Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, ma anche, tra gli altri, Alessandro Onorato, Roberto Fico, Dario Franceschini, Roberto Gualtieri, Roberto Speranza e Lorenzo Guerini. Assente Matteo Renzi, a Milano per impegni già programmati. Stimolato sull’eventualità di scegliere il capo politico che dovrà sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche attraverso le primarie”, il presidente del Movimento 5 Stelle risponde: “Adesso non è che ci potete chiedere, lo dico ai giornalisti presenti, ogni giorno di queste primarie.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”. E Schlein annuisce Notizie correlate Centrosinistra, Conte: "Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero"Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte “Una nuova... Leggi anche: Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centrosinistra, Conte: primarie? Prima il programma condiviso; Centrosinistra, il Pd vede voto nel 2027 mentre Salis apre: valuterei proposta coalizione; Conte e il sogno del nuovo partito, dal M5S a NOVA: la strategia per guidare il centrosinistra. Centrosinistra, Conte: Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero(LaPresse) Prove di complicità e collaborazione per il campo largo alla prima presentazione aperta al pubblico del nuovo libro di Giuseppe Conte ... stream24.ilsole24ore.com ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe ConteElly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del Movimento 5 stelle come Mariolina Castellone, Riccardo Ricciardi, Mari ... adnkronos.com / . Da pochi giorni lo sfidante di Masiero ha un volto. Ed è quello, ben noto al centrosinistra vicentino, di Luca Lazzaroni facebook In Veneto la maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra si sono accordate per controllare direttamente la produzione di energia idroelettrica, oggi gestita quasi totalmente da Enel. x.com