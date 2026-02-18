Genova operazione antidroga nel centro storico e periferie | sei arrestati e sequestri allarme spaccio diffuso

A Genova, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nel centro storico e nelle periferie, arrestandendo sei persone coinvolte nello spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati droga e denaro, mentre gli agenti hanno trovato anche alcuni clienti in attesa di acquisti. La polizia ha deciso di agire dopo aver registrato un aumento di segnalazioni da parte dei residenti.

Genova, un’azione a tappeto contro lo spaccio: sei arrestati e un quadro allarmante nel centro storico e nelle periferie. Genova, 18 febbraio 2026 – Un’intensa operazione di contrasto allo spaccio di droga ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre due in diverse zone di Genova nelle ultime ore. I carabinieri hanno concentrato i controlli nel Centro Storico, nel quartiere del Principe e a Sampierdarena, sequestrando ingenti quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’azione mira a contrastare il fenomeno dello spaccio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

