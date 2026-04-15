Centro la viabilità cambia ancora | nuovo intervento in zona via Cussignacco
La viabilità nell’area vicino al centro storico subirà un ulteriore modifica con un nuovo intervento approvato dalla Giunta comunale. Il progetto si svolgerà in due fasi e coinvolgerà inizialmente via Cussignacco e piazzale Unità d’Italia, per poi estendersi a via Manzoni. La revisione delle strade mira a riorganizzare il traffico e migliorare la circolazione nella zona.
Prosegue la revisione della viabilità nell’area a ridosso del centro storico. La Giunta comunale ha dato il via a un nuovo intervento articolato in due fasi che interesserà via Cussignacco, piazzale Unità d’Italia e, successivamente, via Manzoni. L’obiettivo è duplice: rendere più scorrevoli i.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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