Centro la viabilità cambia ancora | nuovo intervento in zona via Cussignacco

La viabilità nell’area vicino al centro storico subirà un ulteriore modifica con un nuovo intervento approvato dalla Giunta comunale. Il progetto si svolgerà in due fasi e coinvolgerà inizialmente via Cussignacco e piazzale Unità d’Italia, per poi estendersi a via Manzoni. La revisione delle strade mira a riorganizzare il traffico e migliorare la circolazione nella zona.