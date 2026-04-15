Centro la viabilità cambia ancora | nuovo intervento in zona via Cussignacco

Da udinetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La viabilità nell’area vicino al centro storico subirà un ulteriore modifica con un nuovo intervento approvato dalla Giunta comunale. Il progetto si svolgerà in due fasi e coinvolgerà inizialmente via Cussignacco e piazzale Unità d’Italia, per poi estendersi a via Manzoni. La revisione delle strade mira a riorganizzare il traffico e migliorare la circolazione nella zona.

Prosegue la revisione della viabilità nell’area a ridosso del centro storico. La Giunta comunale ha dato il via a un nuovo intervento articolato in due fasi che interesserà via Cussignacco, piazzale Unità d’Italia e, successivamente, via Manzoni. L’obiettivo è duplice: rendere più scorrevoli i.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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