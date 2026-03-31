Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Flavia, nel centro di Montegrotto. Si tratta del primo intervento nel piano di modifica della viabilità cittadina, che prevede anche la futura pedonalizzazione di alcune aree. Le opere coinvolgono la ristrutturazione della strada e rappresentano il primo passo di un progetto più ampio approvato dal Comune.

Il nuovo assetto del centro comincia da via Flavia. Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazione della strada, primo intervento concreto all’interno del più ampio piano con cui il Comune intende ridisegnare la circolazione cittadina, in parallelo con la futura pedonalizzazione di viale Stazione. Il cantiere, che salvo maltempo o imprevisti tecnici dovrebbe concludersi in circa due settimane, punta innanzitutto a mettere in sicurezza la sede stradale e i percorsi pedonali. Nei tratti più deteriorati è previsto il rifacimento della pavimentazione con fresatura e nuova stesa di conglomerato bituminoso, mentre sui marciapiedi si interverrà per eliminare le disconnessioni, rifare le superfici e adeguare le quote, così da migliorare l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Montegrotto cambia viabilità: via ai lavori in via Flavia, parte il nuovo disegno del centro

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