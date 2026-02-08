Intervento urgente di Acque Veronesi in centro a Verona | come cambia la viabilità

Lavori Acque Veronesi a Verona, nel centro storico, costringono a cambiare la viabilità. Da lunedì 9 febbraio 2026 e per cinque giorni, largo Pescheria Vecchia e via Trota resteranno chiusi al traffico. Le strade vengono chiuse per lavori alla rete idrica e fognaria. Gli automobilisti dovranno cercare percorsi alternativi, perché le vie principali nel cuore della città resteranno interdette alla circolazione.

Intervento urgente di Acque Veronesi nel cuore del centro storico di Verona. A partire da lunedì 9 febbraio 2026 e per cinque giorni consecutivi, largo Pescheria Vecchia e via Trota resteranno chiuse al traffico automobilistico per consentire l'esecuzione di lavori alla rete idrica e fognaria.

