Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma | si praticavano interventi anche ai genitali

Un centro estetico cinese a Roma è stato sequestrato dalle autorità dopo aver operato come clinica abusiva. All’interno si praticavano interventi di medicina estetica senza autorizzazioni ufficiali e senza prodotti conformi alle norme. Tra i trattamenti effettuati, anche interventi ai genitali, eseguiti senza la presenza di medici qualificati. Le forze dell’ordine hanno rilevato irregolarità nelle procedure e nella documentazione.

All'interno venivano effettuati interventi di medicina estetica senza garanzie né prodotti conformi: trattamenti anche ai genitali senza medici.🔗 Leggi su Fanpage.it Roma, blitz all’Esquilino: centro estetico usato come clinica abusivaLa Polizia di Stato ha messo sotto sequestro un centro estetico nel quartiere Esquilino, accusato di operare come una clinica medica illegale. Leggi anche: Centro estetico trasformato in casa a luci rosse: 66enne in manette Temi più discussi: Sequestrato centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva; Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma, sequestro all'Esquilino. Nessun dipendente aveva i titoli abilitativi; L’ideologia dell’unità totale; QUESTURA DI ROMA * : CLINICA ABUSIVA SEQUESTRATA ALL'ESQUILINO, MEDICINA ILLEGALE IN CENTRO ESTETICO CINESE. Centro estetico cinese trasformato in clinica abusiva a Roma, sequestro all'Esquilino. «Nessun dipendente aveva i titoli abilitativi»ROMA - Una pratica di medicina fai-da-te. Si presentava formalmente come un normale centro estetico nel quartiere Esquilino, con ambienti curati ... msn.com Sequestrato centro estetico cinese trasformato in clinica abusivaSi presentava formalmente come un normale centro estetico nel quartiere Esquilino, con ambienti curati ed attività apparentemente dedicate alla cura della persona, ma dietro quella facciata si celava ... ansa.it I poliziotti della Divisione amministrativa della questura di Roma hanno sequestrato un centro estetico del quartiere Esquilino trasformato in clinica abusiva. La titolare è stata denunciata per il reato di esercizio abusivo della professione medica. - facebook.com facebook I poliziotti della Divisione amministrativa della questura di Roma hanno sequestrato un centro estetico del quartiere Esquilino trasformato in clinica abusiva. La titolare è stata denunciata per il reato di esercizio abusivo della professione medica. #essercisempr x.com