Centro estetico trasformato in casa a luci rosse | 66enne in manette

La polizia ha arrestato una donna di 66 anni, Maifang Zaho, originaria della Cina. La donna gestiva un centro estetico che in realtà funzionava come casa di appuntamenti a luci rosse. La condanna definitiva arriva dopo averla trovata colpevole di sfruttamento della prostituzione. Ora dovrà scontare quasi quattro anni di carcere.

La donna ricercata da 4 anni e rintracciata a Milano. Dovrà scontare 3 anni e 9 mesi di carcere Dovrà scontare 3 anni e 9 mesi di carcere la 66enne di origini cinesi, Maifang Zaho, condannata in via definitiva per reati riguardanti lo sfruttamento della prostituzione. La donna, ricercata da 4 anni, è stata individuata a Milano dai carabinieri. Tra i provvedimenti inseriti nella determinazione di pene concorrenti, un'ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Napoli Nord del 2014. Secondo gli inquirenti, la 66enne sarebbe stata ritenuta indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa reclutando alcune donne, prospettando loro con l'inganno un impiego in un centro estetico.

I Carabinieri di Napoli e Milano hanno arrestato a Milano Meifang Zaho, 66 anni, ricercata da più di quattro anni.

