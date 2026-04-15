benzodiazepine negli spaghetti chef a domicilio narcotizza e rapina il cliente

Una donna di 49 anni, conosciuta con il nome d’arte Francesca, si presentava come chef professionista sui siti di incontri. Secondo le indagini, avrebbe somministrato benzodiazepine agli ospiti durante le cene a domicilio, provocando uno stato di alterazione. Successivamente, avrebbe compiuto rapine ai danni dei clienti, approfittando della loro incapacità di reagire. Le autorità stanno approfondendo i dettagli delle operazioni e delle eventuali responsabilità.

Torino, 15 aprile 2026 – Una chef a domicilio da ‘sballo’. In arte Francesca – così si presentava sui siti di incontri – la 49enne si spacciava per cuoca professionista, maestra di prelibatezze. Un curriculum che le è servito per garantirsi il primo appuntamento in casa di un 68enne di Venaria Reale, alle porte di Torino. Ma, nella pentola, oltre agli spaghetti, la donna ha buttato anche dei tranquillanti in una dose tale da mandare ko il malcapitato. E così, mentre la sua vittima dormiva, ne ha approfittato per portargli via 10mila euro, un orologio, insieme a carte di credito e documenti vari. A ricostruire tutta la storia ci hanno pensato i carabinieri, allertati dal figlio del 68enne, che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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