Il match tra Celta Vigo e Friburgo si giocherà il 16 aprile 2026 alle 18:45 a Balaidos, nel contesto dei quarti di finale di Europa League. Dopo un percorso positivo nella competizione, i padroni di casa si trovano ora ad affrontare una sfida decisiva, dopo aver perso l’andata contro il team tedesco. Le formazioni e le quote sono state già pubblicate, mentre i pronostici indicano la possibilità di entrambe le squadre a segno.

Il sogno europeo del Celta Vigo è molto vicino a tramontare: dopo aver disputato una grande manifestazione fino alla settimana scorsa, i galiziani hanno sbagliato completamente la gara d’andata dei quarti di finale, contro il Friburgo. Il passivo maturato in terra tedesca è pesantissimo: tre reti a zero che rendono la gara di ritorno una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Friburgo (Europa League, 16-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a Balaidos?

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