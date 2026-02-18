PAOK-Celta Vigo Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Galiziani attesi a Salonicco
Il PAOK e il Celta Vigo si preparano a sfidarsi a Salonicco, dopo aver concluso la fase precedente con risultati molto vicini. La squadra spagnola, arrivata 16ª con 13 punti, e quella greca, poco dietro con un punto in meno, si trovano ora faccia a faccia in questa partita di Europa League. Il confronto tra le due formazioni si prospetta equilibrato, con entrambe che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.
PAOK e Celta Vigo hanno disputato una prima di Europa League molto simile: i galiziani hanno chiuso al sedicesimo posto con 13 punti, mentre i greci li hanno seguiti a ruota, con un punto in meno e la diciassettesima piazza in graduatoria. Le due compagini si affronteranno quindi nel play-off e la prima gara si.
