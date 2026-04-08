Friburgo-Celta Vigo Europa League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Altra tappa difficile per il sogno dei galiziani

Stasera alle 21:00 si gioca la sfida tra Friburgo e Celta Vigo, valida per l’Europa League del 9 aprile 2026. Dopo aver eliminato il Lione negli ottavi di finale, i galiziani si preparano a un incontro difficile contro la squadra tedesca. La partita rappresenta un ulteriore passo per il Celta Vigo nel tentativo di proseguire nel torneo, che ha già visto la squadra superare una delle favorite, la formazione francese.

Gli occhi di tutti gli appassionati dell’Europa League si sono improvvisamente poggiati sul Celta Vigo, dopo che i galiziani hanno eliminato il Lione negli ottavi di finale: i francesi erano parsi la squadra migliore della manifestazione nella prima fase, per cui la sorpresa è stata grande. Il Friburgo è consapevole della difficoltà dell’impegno in arrivo:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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