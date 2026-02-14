Polizia Locale | in un anno 569 multe per cellulare alla guida Patenti via 11 mila punti

La Polizia Locale di Bergamo ha multato 569 automobilisti per l’uso del cellulare alla guida in un solo anno, causando un aumento delle sanzioni e la perdita di oltre 11 mila punti dalle patenti. Recentemente, la polizia ha intensificato i controlli per fermare chi distrae alla guida, soprattutto nelle zone più trafficate della città. Nei primi mesi dell’anno, sono state elevate numerose contravvenzioni per questa infrazione, che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali. La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo tre incidenti mortali avvenuti negli ultimi due mesi, che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza sulle str

Il tema della sicurezza sulle strade di Bergamo è tornato sotto i riflettori dopo tre incidenti mortali negli ultimi due mesi. Le vittime sono Carmine Arcidiacono, 91 anni, travolto da un camion in via Camozzi il 29 novembre; Francesco Benedetti, 59 anni, coinvolto in una carambola fatale in Largo Porta Nuova il 15 gennaio; Angela Varzaru, 52 anni, morta in sella a uno scooter dopo lo schianto con un tir alla Celadina il 27 gennaio. Tutti e tre gli incidenti sono stati rilevati dalla Polizia Locale di Bergamo che venerdì mattina, 13 febbraio, ha presentato il bilancio dell'ultimo anno di lavoro.