Statale 16 aumentano le multe | Molte per il cellulare alla guida

Aumentano i controlli sulla Statale 16 con il coinvolgimento del distaccamento Polizia Stradale di Argenta. Le forze dell’ordine hanno rilevato un incremento delle sanzioni, principalmente per l'uso del cellulare durante la guida. Numerose multe sono state elevate negli ultimi giorni, segnalando una maggiore attenzione alle infrazioni sulla strada. Le operazioni continuano con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulla strada.

Aumentano i controlli sulla Statale 16 con il contributo del distaccamento Polizia Stradale di Argenta. Dall’inizio dell’anno sono 27 le patenti ritirate su un totale di 481 infrazioni. Proseguono con costanza le attività della Polizia di Stato di Ferrara, con lo scopo di contrastare e prevenire le condotte di guide pericolose lunga strada statale 16. La statale, che attraversa il territorio ferrarese da Pontelagoscurdo ad Argenta, ogni giorno vede abbandonati flussi di autovetture e mezzi pesanti. Una strada affollata, priva di spartitraffico, contraddistinta da conducenti distratti, velocità eccessive, sorpassi avventati e manovre pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

