Lonely Hearts Club Parade in Borgo Santa Brigida
Domani sera a Parma, nella sala di Borgo Santa Brigida, si tiene l’evento Lonely Hearts Club Parade. L’esposizione apre alle 18:00, poi alle 20:00 inizia lo screening. L’ingresso è aperto a tutti e l’atmosfera promette di essere interessante.
L'esposizione si terrà sabato 21 febbraio a Parma nella sala di @borgosantabrigida5a a partire dalle 18:00, lo screening inizierà alle ore 20:00.Not for the faint of HeartL'evento si divide in due parti, una di esposizione fotografica 35mm FOTOMATAR e di disegni SKETCHBOOK e un'altra di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Lonely Hearts Club Parade
Tributo a Mark Lanegan in Borgo Santa Brigida, "Whiskey for the holy ghost"
Discorsi. Serate d'ascolto: Bjork "Debut" il 22 gennaio in Borgo Santa Brigida
Giovedì 22 gennaio alle ore 21, presso Borgo Santa Brigida 5A a Parma, si terrà il primo appuntamento della nuova stagione di “Discorsi.
59 anni fa, il 19 gennaio 1967, i Beatles iniziarono le registrazioni di “A Day in the Life”, uno dei brani più iconici della loro carriera e pezzo centrale dell’album rivoluzionario “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. La canzone nasce dalla collaborazione di J facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.