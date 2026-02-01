Oggi, il 1 febbraio, si celebra Santa Brigida d’Irlanda, una delle prime badesse dell’isola. La sua figura è legata, da sempre, al miracolo della birra. La leggenda narra che, durante la vita, Brigida avrebbe contribuito a diffondere questa bevanda tra i monaci e le comunità locali. Ancora oggi, molti la ricordano come una figura importante nella storia religiosa e culturale dell’Irlanda.

Santa Brigida d’Irlanda fu una badessa che fondò uno dei primi monasteri dell’isola. La sua figura è tradizionalmente legata ad una bevanda alcolica. Ricorre oggi, 1 febbraio, la memoria liturgica di santa Brigida d’Irlanda, fondatrice di uno dei primi monasteri dell’isola di cui fu la badessa. Come ricorda il Martirologio Romano sembra che fu la prosecutrice dell’opera di evangelizzazione di san Patrizio nell’isola irlandese. Molto probabilmente nacque nel 452 a Fochairt, ed era figlia di un capo pagano e di una schiava cristiana. Le fu dato il nome che richiamava quello della dea del fuoco. Dalla madre ricevette un’educazione religiosa e già all’età di 6 anni aveva deciso in cuor suo che da grande sarebbe diventata monaca, dopo aver sentito predicare san Patrizio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 1 febbraio, Santa Brigida d’Irlanda: la badessa legata al famoso miracolo della birra

Stanotte in Irlanda molte famiglie hanno lasciato sciarpe, foulard o pezzi di stoffa davanti alle loro case.

