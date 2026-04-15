Céline Dion conquista Parigi | 10 date epiche nel 2026

La cantante ha annunciato una serie di dieci concerti a Parigi nel 2026, previsti per l’autunno. Gli eventi rappresentano il suo ritorno sul palco dopo un periodo di assenza. Le date sono state organizzate nel capoluogo francese, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. La tournée si svolgerà in varie location della città, con l’obiettivo di offrire spettacoli dal vivo a un vasto pubblico.

Céline Dion prepara il suo ritorno sulle scene musicali internazionali con una serie di appuntamenti live programmati per l’autunno del 2026 a Parigi. L’artista si esibirà nella Paris La Défense Arena, uno dei poli indoor più rilevanti d’Europa, con una sequenza di date che spaziano dal 12 settembre al 14 ottobre 2026. La strategia pianificata per questo ritorno non prevede un tour di portata globale, ma punta tutto sulla concentrazione delle energie in un unico luogo iconico. La scelta della Paris La Défense Arena, capace di ospitare circa 40.000 spettatori, suggerisce la volontà di creare un evento monumentale e altamente focalizzato. Il calendario dei concerti è infatti molto denso: si parte il 12 settembre per poi proseguire con le date del 16, 19, 23, 26 e 30 settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Céline Dion conquista Parigi: 10 date epiche nel 2026 Celine Dion torna sul palco dopo anni di assenza: l'annuncio di 10 date a Parigi Leggi anche: Celine Dion annuncia il ritorno sul palco, 10 concerti a Parigi Céline Dion torna con 10 concerti dopo la sindrome della persona rigida: come acquistare i biglietti per ParigiCéline Dion annuncia 10 concerti a Parigi da settembre a ottobre 2026 dopo la sindrome della persona rigida: “La mia salute è ottima, mi sento bene”. Si parla di: Celine Dion ha aggiunto sei nuove date di concerti a Parigi. Sindrome della persona rigida: il ritorno di Céline Dion passa da Parigi e dalle sue canzoniParigi si è svegliata coperta di parole. Frasi tratte dai brani più celebri di Céline Dion sono comparse sui muri della capitale francese, trasformando la città in una sorta di grande messaggio a ciel ... osservatoriomalattierare.it Effetto Céline Dion: il tour di 16 date porta milioni al turismo di ParigiIl tour del ritorno della star canadese sta già suscitando grande interesse e porta una spinta economica evidente alla capitale francese. View on euronews ... msn.com