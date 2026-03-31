Céline Dion torna con 10 concerti dopo la sindrome della persona rigida | come acquistare i biglietti per Parigi

Dopo aver affrontato una sindrome della persona rigida, la cantante annuncia un ciclo di dieci concerti a Parigi tra settembre e ottobre 2026. In un messaggio pubblico, ha confermato di essere in buona salute e pronta a tornare sul palco. I biglietti per gli eventi saranno messi in vendita prossimamente, senza indicazioni precise sulla data di apertura delle vendite.

Céline Dion annuncia 10 concerti a Parigi da settembre a ottobre 2026 dopo la sindrome della persona rigida: “La mia salute è ottima, mi sento bene”. La cantante torna in concerto dopo 4 anni, le prevendite dal 7 aprile, come comprare i biglietti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Celine Dion annuncia il ritorno sul palco, 10 concerti a Parigi Celine Dion torna sul palco. Ecco i dieci concerti programmati a Parigi – Il videoLo ha annunciato lei stessa, nel giorno del suo 58esimo compleanno: Celine Dion torna a cantare live. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Celine Dion, l'annuncio a sorpresa dopo la malattia: torna con 10 concerti; Celine Dion torna sul palco dopo anni di assenza: l'annuncio di 10 date a Parigi; Céline Dion torna sul palco: in concerto a Parigi tra settembre e ottobre; Céline Dion torna sul palco, nel 2026 la residency a La Défense Arena di Parigi. Céline Dion, il regalo più bello: torna a esibirsi. L’annuncio con le date dei concertiNel giorno del suo 58esimo compleanno, Céline Dion ha annunciato il ritorno sul palco: i concerti a Parigi e l’aggiornamento sulle condizioni ... dilei.it Dalla malattia al palco, Céline Dion ritorna con dieci concerti a Parigi: “Sto bene e sono pronta” x.com Con parole intime, cariche di emozione e riconoscenza, Céline Dion ha scelto il giorno del suo compleanno per condividere una notizia che i suoi fan aspettavano da tempo: il ritorno sul palco. "Ho sentito le vostre preghiere e il vostro sostegno, la vostra gentil - facebook.com facebook