Un cold case nell’Archivio della Biblioteca Angelo Mai Buzzetti | L’altra copia dei Promessi Sposi

Buzzetti ha scoperto un’altra copia dei Promessi Sposi nascosta nell’Archivio della Biblioteca Angelo Mai, una scoperta che potrebbe cambiare la storia della famosa versione del romanzo. In questo volume, ha spiegato che la ricerca d’archivio lo ha portato a trovare due documenti sorprendenti, tra cui appunto questa copia finora sconosciuta.

“In questo volume ho raccolto i risultati emersi da una ricerca d’archivio che mi ha portato a effettuare due scoperte incredibili”. Così Sandro Buzzetti, già direttore della Biblioteca Civica Angelo Mai, esperto archivista e studioso, illustra il suo nuovo libro “Un’altra coppia di Promessi Sposi”, che presenterà venerdì 13 febbraio alle 17 alla Biblioteca Angelo Mai, a Bergamo. Il cuore della pubblicazione è costituito da due documenti molto diversi tra loro che l’autore ha ritrovato in uno stesso registro. Sono esempi di ciò che si può nascondere, e quindi è ancora possibile ritrovare, negli innumerevoli archivi pubblici e privati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

