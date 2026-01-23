Oggi 23 gennaio Sposalizio di Maria Giuseppe | un esempio per tutte le coppie di sposi

Il 23 gennaio si celebra lo Sposalizio di Maria e Giuseppe, un evento che rappresenta un esempio di dedizione e fede. Questo matrimonio, segnato da semplicità e profondità spirituale, offre un modello di rispetto e amore reciproco per tutte le coppie. La ricorrenza invita a riflettere sull’importanza di valori solidi e sinceri nel percorso di vita insieme.

Si commemora lo Sposalizio della B.V.Maria e di San Giuseppe, un matrimonio unico e straordinario per vari elementi, ma al tempo stesso modello per tutte le coppie. È fissata al 23 gennaio la memoria dello Sposalizio della B.V.Maria e di San Giuseppe. Unione sponsale dai tratti di unicità e straordinarietà, che è stata fondamentale nell’evento dell’Incarnazione del Signore, si pone allo stesso tempo come un modello di amore matrimoniale da seguire per tutte le coppie di sposi. Oggi 23 gennaio: Sposalizio della B.V.Maria e di San Giuseppe, modello unico di ispirazione per tutti gli sposi L’episodio dello Sposalizio di Maria e Giuseppe non è narrato nella Sacra Scrittura. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della torta, un'occasione per apprezzare questa dolcezza in modo semplice e discreto.

