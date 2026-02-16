Corse del 21 boom di iscritti Quota novanta

L’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio ha registrato un grande successo alle prime corse a Pian delle Fornaci, sabato 21, con oltre 90 iscritti. La partecipazione massiccia dimostra che la formula proposta sta attirando sempre più appassionati e professionisti. Molti di loro si sono presentati sul campo con cavalli pronti a sfidarsi, portando un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’associazione, che conta ormai 200 soci, ha visto crescere l’interesse proprio in queste giornate di gara.

La formula funziona e si vede dal numero di iscritti che l' Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio che conta ormai 200 soci è riuscita a portare alle prime corse a Pian delle Fornaci, sabato 21. Era possibile segnarli fino alle 20: quando è stata tirata la riga la lista risultava lunghissima, circa 90 soggetti. Le scuderie ci saranno praticamente tutte, s'inizierà a correre alle 10.30 se la pista non sarà gelata, altrimenti un pizzico più tardi (ore 11). Siccome fa buio ancora abbastanza presto si andrà avanti senza interruzione per la pausa pranzo, in modo da terminare entro le 16 circa con fase agonistica e premiazioni.