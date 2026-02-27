Gran Premio Monte Serra Ragazzi del Vega Tutto pronto già superata quota 450 iscritti

Il Gran Premio Monte Serra Ragazzi del Vega ha già registrato oltre 450 iscritti e si prevede che il numero aumenterà nelle prossime ore, arrivando fino a circa 650 partecipanti. La competizione, giunta alla sua ventesima edizione, sta attirando un grande interesse tra gli appassionati e gli organizzatori si preparano per accogliere un vasto pubblico di giovani concorrenti.

Già superata quota 450 iscrizioni per la 20a dizione del Gran Premio del Monteserra – Ragazzi del Vega 10, e tenderà a salire nelle prossime 48 ore fino ad un massimo di 650 partecipanti. Il via domani nel 49° anniversario (dal 3 marzo 1977) dall'incidente aereo del C-130 'Vega 10' dove perirono 38 cadetti ed un ufficiale dell'Accademia Navale di Livorno e 5 membri dell'equipaggio della 46a Brigata Aerea di Pisa. Dal 2007 l'idea di Andrea Maggini di sfidare il monte vide subito l'interessamento dell'Associazione Familiari Vittime del Monteserra interessata ad ideare qualcosa che rinnovasse il ricordo delle vittime a 30 anni dall'evento. Con il supporto dei Comuni di Calci e Buti, del Comitato UISP di Pisa, delle Associazioni di Volontariato locali