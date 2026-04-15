Cedimento ponte sullo Scolmatore la Port Authority | Sistema Navicelli in grado di reagire con tempestività

Lo scorso 6 marzo si è verificato il cedimento di uno dei pistoni del ponte sullo Scolmatore, causando disagi sia alla viabilità stradale che al traffico nautico. La Port Authority di Pisa ha comunicato che il Sistema Navicelli, responsabile della gestione, è in grado di intervenire con rapidità per affrontare situazioni di emergenza. Attualmente sono in corso lavori di riparazione per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.

C'è soddisfazione alla Port Authority di Pisa per lo stato dei lavori al ponte sullo Scolmatore dopo il cedimento di uno dei pistoni che costituiscono il meccanismo di sollevamento, avvenuto lo scorso 6 marzo, provocando ripercussioni alla viabilità stradale ma anche al traffico nautico del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: la Port Authority lancia il progetto di un tavolo operativoIl presidente Benetti manifesta anche dubbi sulla possibilità, sostenuta dal governatore Giani, di utilizzare 40 milioni destinati alla Darsena... Cedimento FI-Pi-Li, Giani: "Fondamentale il ponte sullo Scolmatore". Uip: "Riattivare la navigabilità dei Navicelli"Il governatore spiega le cause che hanno portato al collasso del ponte nella Darsena Toscana a Livorno.