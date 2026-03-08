Cedimento FI-Pi-Li Giani | Fondamentale il ponte sullo Scolmatore Uip | Riattivare la navigabilità dei Navicelli

Il presidente della regione Toscana ha effettuato un sopralluogo sulla Fi-Pi-Li dopo il cedimento del ponte vicino alla Darsena Toscana, avvenuto venerdì. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di costruire un nuovo ponte sullo Scolmatore. Nel frattempo, l’Unione Italiana delle Pro Loco ha chiesto di riattivare la navigabilità dei Navicelli, evidenziando le necessità di ripristino delle infrastrutture.

Il governatore spiega le cause che hanno portato al collasso del ponte nella Darsena Toscana a Livorno. Intanto preoccupazione espressa ancora dall'Unione Industriale Pisana per i cantieri navali "L'incidente accaduto a Livorno è qualcosa di significativo perché ha provocato danni materiali ma non è stato frutto di una deficienza. Non è a causa delle infrastrutture che si è verificato l'incidente - spiega Giani - sostanzialmente si è inceppato il meccanismo nel punto in cui i pistoni del ponte levatoio si azionano in alto o in basso per far passare le navi all'ingresso del porto di Livorno. Questo ha provocato una caduta dell'asse che viene alzato e abbassato due volte al giorno determinando dei danni ancora in corso di accertamento ai piloni di sostegno.

Cedimento ponte sulla Fi-Pi-Li, gli industriali pisani: "Cantieri navali dei Navicelli isolati, necessari interventi tempestivi"Preoccupazione espressa da parte del Gruppo Nautico dell'Unione Industriale Pisana per il cedimento di una campata del ponte della Fi-Pi-Li

La nautica pisana adesso trema: "Riattivare immediatamente la navigabilità dei Navicelli"Per il distretto della nautica che opera sul Canale dei Navicelli si è aperta un’autentica corsa contro il tempo.

Livorno, cede il ponte sulla FI-PI-LI verso la Darsena Toscana: traffico interrottoPaura ma nessun ferito nel primo pomeriggio di oggi a Livorno, dove si è verificato il cedimento della parte mobile del ponte che collega la strada di grande comunicazione FI-PI-LI con la sponda ovest

Shock a Livorno, si spezza il ponte mobile della Fi-Pi-Li: nessun feritoFIRENZE – Il viadotto di Livorno che collega la Fi-Pi-Li al porto si è spezzato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. A quel che si apprende il cedimento, le cui cause dovranno essere indagate, è avven

