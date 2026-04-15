Cecina trova un portafoglio con 650 euro e lo consegna alla polizia

A Cecina, una persona ha trovato un portafoglio contenente circa 650 euro e diversi monili in oro. Senza esitazioni, ha consegnato il portafoglio alle forze dell'ordine. Dopo alcuni tentativi, la polizia è riuscita a rintracciare la proprietaria e le ha restituito il portafoglio con il suo contenuto. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli dell'identità della persona che ha trovato il portafoglio o sulla proprietaria.

Ha trovato un portafoglio con dentro diverse centinaia di euro e monili in oro e senza pensarci due volte lo ha consegnato alla polizia che, dopo diversi tentativi, è riuscita a rintracciare la proprietaria e a restituirle il tutto. L'episodio è avvenuto a Cecina nella mattina dell'8 aprile.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Trova un marsupio con 1.650 euro e lo consegna alla polizia locale di Torino, che rintraccia il proprietarioDisavventura a lieto fine per un esercente torinese che ha smarrito il suo marsupio contenente 1. Trova portafogli con mille euro dentro e lo consegna alla polizia: rintracciata proprietariaMESAGNE - C'è ancora speranza in questo mondo, perché i gesti belli spesso arrivano proprio nei periodi in cui la società mostra il peggio di se... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Dal prof non vedente ai ragazzi che hanno restituito un portafoglio: Storie eccezionali, non eccezioni; Via con 700 euro di cartucce per stampante; Dal prof non vedente ai ragazzi che hanno restituito un portafoglio | Storie eccezionali non eccezioni. Dal prof non vedente ai ragazzi che hanno restituito un portafoglio: Storie eccezionali, non eccezioniStamani la consegna del riconoscimento DgCitation ideato da Luciano Tagliaferri, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. I nomi dei premiati ... lanazione.it Il 25 aprile non è mai una data come le altre. È il giorno in cui celebriamo la libertà riconquistata, i valori su cui si fonda la nostra Repubblica, la memoria che continua a parlarci. Quest’anno, per Cecina, questa ricorrenza assume un significato ancora più profo - facebook.com facebook