Cecina trova un portafoglio con 650 euro e lo consegna alla polizia

Da livornotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cecina, una persona ha trovato un portafoglio contenente circa 650 euro e diversi monili in oro. Senza esitazioni, ha consegnato il portafoglio alle forze dell'ordine. Dopo alcuni tentativi, la polizia è riuscita a rintracciare la proprietaria e le ha restituito il portafoglio con il suo contenuto. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli dell'identità della persona che ha trovato il portafoglio o sulla proprietaria.

Ha trovato un portafoglio con dentro diverse centinaia di euro e monili in oro e senza pensarci due volte lo ha consegnato alla polizia che, dopo diversi tentativi, è riuscita a rintracciare la proprietaria e a restituirle il tutto. L'episodio è avvenuto a Cecina nella mattina dell'8 aprile.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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